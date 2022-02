RTP estreia “A Balada de Adam Henry” no próximo domingo

A RTP vai estrear o filme “A Balada de Adam Henry” no próximo domingo, 18 de outubro, a partir da meia-noite.

Trata-se da adaptação do livro homónimo de Ian McEwan, onde a relação entre a Justiça e a Religião estão na base de um delicado e mediático caso.

“Fiona Maye” (Emma Thompson), uma prestigiada magistrada britânica tem de julgar o caso de um adolescente (Fionn Whitehead) com leucemia que se recusa a receber uma transfusão de sangue que lhe poderá salvar a vida, argumentando ser uma violação das suas crenças religiosas.

Mas o envolvimento de Fiona Maye no caso vai mais longe do que seria previsto, contribuindo para o surgimento de um turbilhão de emoções que ela terá retraído durante vários anos.

Contudo, além deste delicado e mediático caso, a juíza atravessa também uma crise profunda no seu casamento. A relação com o seu marido (Stanley Tucci) encontra-se à beira do precipício.

Um filme dramático e realista com realização do veterano Richard Eyre que nos fala sobre o amor, a lei, a morte, mas, sobretudo, a vida.