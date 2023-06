RTP1 exibe “Churchill na Madeira” no dia 13 de junho

Depois do episódio exibido no passado dia 6, a RTP1 continua a transmitir a mini-série “Churchill na Madeira” no próximo dia 13 de junho.

A mini-série de dois episódios sobre a visita de Winston Churchill à Madeira, em 1950, continua a ser exibida pela RTP1 no próximo dia 13 de junho. Os episódios recorreram a reconstituições, filmagens atuais, arquivo e testemunhos e acompanham os pormenores de uma viagem de férias de uma das figuras mais marcantes da história mundial.

No dia 1 de janeiro de 1950 chegou à baía do Funchal o navio Durban Castle. A bordo estava Winston Churchill, antigo primeiro-ministro inglês, aclamado como um herói da segunda guerra mundial e figura central na vitória dos países aliados contra Hitler.

Uma visita que ocorreu a convite dos proprietários do Reid’s Palace Hotel, a família inglesa Blandy, e do cônsul inglês na Madeira, o seu amigo Bryce Nairn. Churchill passou duas semanas de férias na Ilha, para escrever as suas memórias e pintar.

Nesta série documental a RTP recorre às memórias da comunidade inglesa residente na ilha e dos madeirenses que partilham a importância desta visita para a região, como por exemplo, para o setor do turismo. Esta foi uma visita que teve um grande impacto no futuro da Madeira.

Pode ver o segundo episódio no próximo dia 13 de junho, às 23.30 H, na RTP1.