Sylvester Stallone faz parte do segundo filme de “Suicide Squad”. A boa-nova foi revelada pelo cineasta e guionista da longa-metragem James Gunn.

O mediático ator tem estado a filmar as suas cenas para a sequela de “Suicide Squad”. No final do dia de trabalho, o intérprete mereceu diversos elogios por parte do também produtor.

“Sempre adorei trabalhar com o meu amigo Sylvester Stallone e o nosso trabalho hoje em ‘The Suicide Squad’ não foi exceção. Apesar de Sly ser uma icónica estrela de cinema, a maioria das pessoas ainda não tem ideia do ator incrível que ele é”, comentou James Gunn no Instagram.

Além de Sylvester Stallone, fazem parte deste elenco atores como Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto, Idris Elba, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Daniel Melchior, entre outros.