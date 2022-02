A lutar contra tumor, Mariama Barbosa agradece mensagens de apoio

Mariama Barbosa fez questão de agradecer publicamente as mensagens de apoio que recebeu depois de revelar que está a lutar contra um tumor maligno no estômago.

A apresentadora da SIC tinha deixado de fazer publicações nas redes sociais desde que partilhou com os seguidores que tinha sido diagnosticada com um tumor maligno no estômago.

A profissional da SIC regressou ao perfil de Instagram para manifestar o carinho que tem recebido. “Passei aqui para dizer: gratidão. Pelo carinho, luz, amizade, força, coragem, energia e amor”, começou por agradecer.

“Realmente só o amor que interessa e importa. E não se esqueçam que são todos lindos e só é feio quem quer… xé. Que Deus nos livre dos #chupalimons e que nos dê uma vida #feché com muito #Paupaupau … Sempre. Muito obrigada. E mais não digo”, rematou.

Rita Pereira, Júlia Pinheiro e Leonor Poeiras foram algumas das caras conhecidas que deixaram testemunho de força e apoio a Mariama Barbosa.

A comunicadora já tinha revelado que tem estado a ser acompanhada por uma equipa de médicos no IPO de Lisboa.