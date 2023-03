Aí estão as primeiras imagens do programa “Os Traidores”, com Daniela Ruah

As primeiras imagens do novo programa da SIC, “Os Traidores”, com Daniela Ruah, já foram disponibilizadas. Formato substitui “Vale Tudo”.

Já estão disponíveis as primeiras fotografias do novo programa de domingo da SIC, “Os Traidores”, que vai substituir o “Vale Tudo” de João Manzarra, que ainda está no “ar” no terceiro canal.

Depois de terminar as gravações da série norte-americana “NCIS: Los Angeles”, onde interpretou a detetive “Kensi Blye”, Daniela Ruah volta por uns meses a Portugal para apresentar o novo formato da estação de Carnaxide.

“Os Traidores” vão estrear-se no dia 9 de abril e o formato pretende conquistar os telespetadores – à mesma hora de “O Triângulo”, de Cristina Ferreira, na TVI -, com 18 concorrentes. Três são os “traidores” e os restantes os “fiéis”, que não conhecem os “traidores”, ao contrário do público que está a ver televisão.

Os “traidores” vão, então, reunir-se para decidir quem será “morto”, mas os outros concorrentes podem usar determinadas “proteções”, como escudos. Para garantir vantagem os jogadores vão acumulando barras de prata.

Segundo a SIC, o formato tem “estratégia”, “mistério” e “aventura” e, na promoção já divulgada, é possível ver os participantes a descerem em “rappel” ou a disparar um arco.