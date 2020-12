Ana Sofia expulsa do “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”

Ana Sofia, uma das pretendentes de Francisco, foi expulsa pelo agricultor este domingo do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”.

O agricultor expulsou a concorrente da quinta da Moura e o formato da SIC depois de uma discussão entre ambos, na sequência das afirmações contra Yasmin.

“Na minha quinta não és mais bem-vinda, peço desculpa. […] Exaltou-se mais uma vez, disse coisas que não devia e acusou as colegas de coisas que não se fazem”, disse Francisco.

“Fica lá com as tuas meninas. Não me deixo apalpar, se me deixasse apalpar tinha mais valor mas não me deixo apalpar em lado nenhum. Não sou oferecida”, referiu a pretendente.

Ana Sofia acusou ainda Francisco de não ser “de confiança” e sublinhou ter ficado desiludida. “Foi muito injusto comigo e tentou desconversar, porque o real problema não é esse. […] Estou desiludida com a personalidade dele. Não tolero traições”, referiu, em declarações às câmaras.

De recordar que no episódio transmitido na quarta-feira Ana Sofia disse para a pretendente brasileira, Yasmin, ir “para a terra dela”.

LEIA TAMBÉM: