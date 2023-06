April Ivy lança novo single: “Fala sobre a força que é preciso ter para continuar”

April Ivy apresentou esta sexta-feira, 9 de junho, o single “Dum Drum” na H&M do Centro Comercial Via Catarina, no Porto.

April Ivy elegeu a cidade do Porto para apresentar o single “Dum Drum”. Num “showcase”, que teve lugar na H&M do Centro Comercial Via Catarina, a artista referiu, em declarações à N-TV, que o tema fala sobre o seu percurso no mundo da música: “Fala sobre a força que é preciso ter para continuar e, quem gostar de prestar atenção às letras, vai perceber que é uma música, apesar de animada, muito sentida”.

Com o Primavera Sound a decorrer, no Parque da Cidade do Porto, a artista, juntamente com a organização, escolheu a Invicta para servir de pano de fundo, neste evento que marca o seu regresso aos palcos: “Eu adoro a cidade do Porto, passo cá muito tempo, por isso fez-me todo o sentido ser aqui o lançamento”.

Recorde-se que April assistiu ao show da cantora espanhola Rosalía, juntamente com Madalena Aragão, Margarida Corceiro e Francisca Cerqueira Gomes.

Os fãs aguardaram e a cantora entrou passava cinco minutos das 17 horas. De blazer branco e conjunto de franjas, encantou todos os presentes ao interpretar o tema “Onde Estás?”.

Porém, o destaque foi para o “Dum Drum”. O tema, que diz muito à artista, marca um “recomeço” e, por esse motivo, levou April às lágrimas – não uma, mas duas vezes. À terceira, com a ajuda do público, conseguiu recompor-se e apresentar o single.

O regresso aos holofotes de April Ivy

Mariana Gonçalves, de nome artístico April Ivy, começou nas artes com apenas oito anos, quando deu voz a “Molly”, personagem do filme “Toy Story 3”: “Fiz uma série de projetos de desenhos animados e é um universo que eu adorei, apesar do meu foco ser a música”, revelou em declarações à N-TV.

A entrada no mundo da música deu-se mais tarde, com 14 anos, quando foi descoberta por Nelson Cunha, aquando de uma vista feita à Mega Hits: “O Nelson pediu autorização aos meus pais para me lançar, colocou-me a cantar em direto, no dia a seguir tinha a diretora da Sony Portugal para me conhecer e um manager”, explicou.

Os primeiros temas que April compôs eram em inglês, nomeadamente os êxitos “Be Ok” e “Shut up”. Por ter estudado, desde os três anos, em colégios ingleses, sempre esteve mais à vontade com a língua.

Este ano apresentou-se no Festival da Canção com a música “Modo Voo”, surpreendendo tudo e todos por ser o primeiro tema lançado em português, mas o resultado não correspondeu às expectativas: “Ficou um pouco aquém, porque houve uma série de acontecimentos pessoais que aconteceram nessa altura que não me permitiram dar 100 por cento”.

Contudo, April descreveu a experiência como algo “incrível” e lançou vastos elogios à equipa da RTP.

Posteriormente à participação no Festival da Canção, Mariana Gonçalves lançou o tema “Estás Onde?” que fala, segundo a própria, “sobre o fim de um relacionamento”. April Ivy e Rúben Dias, atual jogador do Manchester City, começaram a namorar em 2018 mas, três anos mais tarde, o relacionamento chegou ao fim. Quando o tema foi lançado, a imprensa chegou a supor que seria sobre a história de amor vivida entre ambos.