Ator Lourenço Ortigão mostra nova imagem do filho

O ator Lourenço Ortigão partilhou com os milhares de seguidores nas redes sociais uma nova imagem do filho em comum com Kelly Bailey.

No dia em que o pequeno Vicente Blue, fruto da relação com a atriz Kelly Bailey, faz duas semanas de vida, o ator Lourenço Ortigão partilhou uma nova fotografia do bebé nas redes sociais.

“Duas semanas de ti”, congratulou-se o intérprete das novelas da SIC num instastory, ferramenta do Instagram.

Recorde-se que o primeiro filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão nasceu no domingo, dia 9 de julho. O sexo do bebé era conhecido pelos pais, mas não pelo público. Contudo, agora sabe-se que o filho dos atores é um menino.

“09.07.2023, o primeiro dia das nossas vidas. Bem-vindo ao mundo, Vicente Blue”, escreveram os recentes papás na legenda da imagem, revelando o sexo do bebé e o nome.