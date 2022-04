“Big Brother”: Renato rendido às curvas de Jéssica Fernandes

Renato não poupou nos elogios a Jéssica Fernandes. O concorrente do “Big Brother – A Revolução” (TVI) ficou rendido às curvas da candidata assim que esta entrou na casa.

O jovem, que está em risco de expulso no próximo domingo por estar nomeado, estava sentado no sofá à conversa com Jéssica Antunes quando começou a elogiar a participante que o deixou rendido.

“Depois apareceu a pequenina. Vestido verde. Ui! Era verde água. Eu sou muito observador”, começou por recordar Renato sobre a entrada de Jéssica Fernandes na casa mais vigiada do país.

“Ela entra toda maquilhada, com o vestido ajustado ao corpo. Tipo Miss Latina, pequenina, de caracóis. Se tivesse lá fora ia dizer assim: ‘Wow, o que é isto!’ Mas depois lembrei-me: ‘Controla-te, Renato’. Isto não é só fogo de vista, isto é chama a sério”, prosseguiu.

Durante uma prova há dois dias na mansão “reality show”, Renato e Jéssica Fernandes estiveram muito próximos. Os dois trocaram um beijinho à esquimó no momento em que estavam abraçados

