“BB2020”: Jéssica acusa Cláudio Ramos de dar a própria opinião

A concorrente do programa “Big Brother 2020” criticou o apresentador e acusou-o de dar a própria opinião.

Jéssica referiu que não gostou que Cláudio Ramos tivesse “tomado um partido” durante uma discussão com Teresa durante gala do “reality show” da TVI, no domingo.

“Fiquei chateada. O Cláudio disse que a Teresa tinha razão. Desde quando é que um apresentador dá razão a alguém. Um apresentador não dá a própria opinião”, afirmou, em conversa com Pedro Alves e Sónia.

De recordar que a concorrente ameaçou desistir do formato quando a produção simulou uma expulsão. A TVI informou que Pedro Alves foi expulso, mas o jovem nortenho permaneceu no programa.

Pedro Alves pediu para Jéssica não desistir mas a jovem mostrou-se na dúvida e assumiu-se “passada da cabeça” com as “constantes discussões” na casa da Ericeira.

LEIA TAMBÉM: