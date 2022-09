“Big Brother”: Nuno Homem de Sá entra com a nova namorada

Nuno Homem de Sá entrou no “Big Brother” com a nova namorada, que conheceu depois de abandonar o último “reality show” da TVI.

Ele está de volta. Depois de participar nos dois últimos “reality shows”, Nuno Homem de Sá volta a participar no “Big Brother”. Mas o ator da TVI não vem sozinho e traz a namorada, Frederica, que conheceu há poucos meses e era sua fã.

Aos 60 anos, o ator estreou-se aos 20, na primeira novela portuguesa, “Vila Faia”. Nas últimas edições do “Big Brother” garante que foi tal como se define: frontal e impulsivo, apesar de fazer meditação diariamente.

Frederica, 32 anos, vem de Cascais. Começou a namorar com Nuno Homem de Sá há sete meses, depois do ator sair do “Big Brother Famosos I”. Aceitou o desafio de entrar no programa para ver de perto aquele que considera o melhor jogador de sempre, o namorado.

Juntos intitulam-se “a dupla dos Fredericos”. Com estratégia delineada, garante que será “frontal, assertiva e paciente”.

Miguel Vicente, 28 anos, é natural de Faro É licenciado em Educação Física e Desporto, mas trabalha na empresa do pai. É solteiro, encanta-se com muita facilidade, mas assume que se desencanta à mesma velocidade. Entrou no mundo da caça por tradição familiar, mas assume não gostar de touradas.

Catarina Severiano, 25 anos, de Sintra, é cuidadora de idosos, criadora de conteúdos digitais e formadora de viajantes. Já viveu numa favela brasileira e viajou pela Ásia. Estas experiências levaram-na a criar um diário de viagens no Instagram, onde partilha todas as aventuras.

Vai fingir, com Miguel, que são ex-namorados, que se separaram depois do professor de Educação Física a ter traído com a melhor amiga.