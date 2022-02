Bruno de Carvalho falha entrevista após expulsão e dá nega à TVI no “Dois às 10”

Desde a expulsão de Bruno de Carvalho na gala do “Big Brother Famosos”, na TVI, este domingo, 13 de fevereiro, que o ex-dirigente leonino tem vivido horas conturbadas e falhado compromissos.

O DJ tem enfrentado duras críticas devido ao seu comportamento “ameaçador” para com Liliana Almeida dentro da casa, tendo até havido uma queixa no Ministério Público da Comissão de Cidadania e Igualdade de Género (CIG). Após tanta exposição mediática e uma noite com álcool e solidão, o empresário deu uma “nega” à TVI e não apareceu no matutino “Dois às 10” como é costume após a expulsão dos concorrentes. Bruno Carvalho falhou também a habitual entrevista com os jornalistas que acontece no dia a seguir à eliminação.

O DJ tem vindo a reagir à polémica em que se vê envolvido através do Twitter. Depois de ter deixado mensagens como: “Prefiro isso a estar a ser manipulado por um Big ou ser uma piporca!”, o também empresário revelou ainda que sente vergonha de ir ter com a mãe.

“Existe quem está na zona de perigo e eu estou com vergonha de ir diferentes minha mãe… Todos… Todos…”, escreveu.

Confortado por alguns dos seus seguidores, o DJ acrescentou ainda na zona de comentários: “A minha mãe não me julgou… só me pediu mil vezes para eu não ir…”.

Numa outra publicação escreveu: “O Big é tão interessante que continua eu a ser a audiência… mesmo ‘expulso’…”

Recorde-se que ainda durante a última gala Cristina Ferreira e Ana Garcia Martins protagonizaram um momento de tensão com opiniões divididas em relação ao caso de Bruno de Carvalho.