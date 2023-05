Carolina Aranda vence “O Triângulo”, da TVI

A participante Carolina Aranda foi a grande vencedora de “O Triângulo”, “reality show” da TVI que terminou neste domingo à noite.

“O Triângulo” teve uma vencedora: Carolina Aranda bateu os outros finalistas e sagrou-se campeã do “reality show” da TVI conduzido por Cristina Ferreira.

Com 52 por cento dos votos dos telespetadores, a jovem ficou no primeiro lugar à frente de Inácia Nunes, Mariana Duarte, Sara Sistelo e Moisés Figueira.

Com este triunfo no programa idealizado por Cristina Ferreira e baseado no “Big Brother” e na “Casa dos Segredos”, Carolina Aranda leva para casa o prémio final de 22750 euros.

“Foi, sem dúvida, uma grande oportunidade para mim”, disse a vencedora do “reality show” às redes sociais da TVI.

Recorde-se que as galas de “O Triângulo”, emitidas a partir dos estúdios da Venda do Pinheiro ao domingo, vão ser substituídas pelo programa “Vai ou Racha”, de Pedro Teixeira, conforme a N-TV revelou em tempo oportuno.