Cláudio Ramos critica entrevista de Cristina Ferreira a Filomena Cautela

O “vizinho” mais conhecido do país teceu duras críticas à entrevista de Cristina Ferreira a Filomena Cautela, durante o regresso do “5 Para a Meia-Noite” à antena da RTP.

Cláudio Ramos não gostou da entrevista de Cristina Ferreira a Filomena Cautela. O “vizinho” d’”O Programa da Cristina” (SIC) fez críticas à forma como a apresentadora da RTP1 conduziu a estreia do “5 Para a Meia-Noite”, na semana passada, com a estrela do canal de Paço de Arcos.

“Foi uma boa conversa? Podia ter sido melhor. Soube a pouco e a previsível. Parece que a Filomena Cautela, com tanta vontade de fazer bem, ficou-se pelo mais ou menos”, assinalou Cláudio Ramos na sua rubrica semanal na revista “Tv Mais”.

O também comentador do social no programa das noites da SIC “Passadeira Vermelha” não se ficou por aqui e não gostou de uma “graça” de Filomena Cautela.

“E pôr o ‘chapéu’ dos Globos é uma piada já sem graça, de tão repetida”, criticou ainda Cláudio Ramos.

No “5 Para a Meia-Noite”, recorde-se, Cristina Ferreira disse que “fazia” Ricardo Araújo Pereira e garantiu preferir o corpo de Rúben Rua a todas as outras opções que lhe foram apresentadas, entre elas o ator Pedro Teixeira e o ex-marido, António Casinhas.

Já em entrevista ao programa “Fama Show”, Ricardo Araújo Pereira assumiu algumas dificuldades em lidar com a apresentadora das manhãs da SIC.