Como os amigos da Televisão ajudaram Toy na pandemia: “Reinventei-me!”

Com 170 concertos desmarcados devido à covid-19, valeram a Toy as amizades de 50 anos no mundo da televisão, a escrita de canções para uma novela e a aparição em diversos programas de todos os canais.

Terça-feira, 29 de junho: Toy aparece nas gravações da nova novela da RTP1 “Pôr do Sol” na Madragoa, em Lisboa, para uma participação especial. Três dias depois, a N-TV volta a cruzar-se com o músico e compositor em Alcochete, agora para gravar a terceira temporada do “I Love Portugal”, também da estação pública. Todas as noites as novas músicas do artista setubalense podem ser ouvidas na novela da SIC “Amor, Amor”, aos domingos Toy dá boleia a famosos no programa da RTP “Faz Faísca” e, nesse mesmo dia, à tarde, é um dos repórteres do “Somos Portugal”, da TVI.

Um artista que vai a todas e que, admite, foram os “amigos da televisão” que lhe deram “a mão” numa altura em que ficou sem concertos ao vivo por causa da pandemia: já lá vão quase dois anos.

“Em março de 2020 cancelaram-me 170 concertos. Tive de me reinventar. Essa palavra está unida aquilo que foi a minha vida de mais de 50 anos de profissão, a conhecer pessoas, a tentar fazê-las felizes e a tentar ser feliz ao pé delas e ser generoso ao máximo”, lembra Toy, em entrevista à N-TV.

“Também tentei aproveitar a generosidade dos outros, viver em comunidade. No fundo, acho que pela minha forma de estar, fiz muitos amigos. Tenho imensos defeitos, mas se calhar as minhas virtudes prevaleceram mediante determinada postura e maneira de estar na vida”.

Durante a reinvenção, Toy teve “vários convites, entre os quais alguns motivados pela minha faceta de ser cantor e compositor”. “É ótimo ser convidado para fazer os temas da novela da SIC, estou a trabalhar nisso outra vez, na segunda temporada, pôr os atores a cantar, ao mesmo tempo o ‘Somos Portugal’ convidou-me e vou continuar, as entrevistas no carro na RTP, fiz a novela da RTP e também compus músicas”.

Quanto ao regresso aos concertos ao vivo, Toy procura “readaptar datas”. “É muito complicado, mas nem quero perder tempo com coisas negativas”.

Para já, em cima da mesa, está a segunda temporada de “Amor, Amor”: “Já iniciaram as filmagens. Já terei para aí 30 por cento das maquetes. Cada pessoa tem a sua capacidade e eu aproveito o meu talento. Se é preciso levantar às cinco da manhã para terminar um tema às dez eu levanto-me para fazer. Durmo com dois telemóveis à beira da cama. Isto é trabalho. A coisa que mais odeio que me digam é que tive sorte!”.