Cristina Ferreira: “Chego aos 46 e sinto-me melhor do que com 20”

No dia em que celebra 46 anos, a apresentadora e diretora da TVI garante que está bem com a vida e que quando não se sentir assim vai alterar o que lhe apetecer no corpo.

Cristina Ferreira começou a celebrar o 46.º aniversário ontem à noite, com os amigos mais próximos, e este sábado, dia 9, data oficial dos festejos, vai estar junto da família durante todo o dia, antes de continuar a preparar a estreia, amanhã, do novo “Big Brother”, na TVI.

Em conversa com à N-TV, a diretora e apresentadora do quarto canal, que renovou contrato com a estação e tem novas responsabilidades (já lá vamos) lembra que gosta “muito” de celebrar o aniversário. “Com um ano a minha mãe organizou e aos dois já organizei eu! Gosto mesmo muito de organizar o aniversário, é um pouco como fazer um programa de televisão, gosto de surpreender as pessoas que vão, gosto de ter aquele grupo de amigos”, conta.

“O ano passado foi uma festa maior, este ano é uma mais pequena, porque tenho de guardar alguma coisa para os 50 anos (risos) A estreia do ‘Big Brother’ logo no dia seguinte? Se não dormisse fazia a estreia na mesma maneira!”, assegura.

Cristina afirma que chega aos 46 anos “da forma mais extraordinária possível”. “Devo confessar que já dá aquela noção que passou mais de metade da vida – que já é um pouco impactante -, mas depois estou bem, os meus estão bem, sinto-me bem… melhor até do que quando olho para algumas coisas minhas com vinte e poucos anos!“.

A diretora e apresentadora da estação de Queluz de Baixo diz-se “muito tranquila” e que, quando assim não for, tem uma solução… estética. “Tudo o que me desagradar daqui para a frente irei fazer questão de alterar naquilo que puder. Não sou nada contra cirurgias estéticas ou contra aquilo que for preciso para nos ajudar a sentir melhor portanto, o que me apetecer fazer quando não me sentir bem, fá-lo-ei”, garante.

E, acima de tudo, o que Cristina celebra neste fim de semana? “O que é mais especial é o momento em que estou, a felicidade que tenho dentro de mim, as pessoas que vão lá estar sabem quem eu sou, como estou, têm estado ao meu lado todos os dias, isso é importante celebrar. E depois acho que todos temos o privilégio de estar no mundo, portanto é celebrar o que temos e fazer por isso; faço para que a minha vida seja feliz com uma liberdade que acho que me caracteriza e que nem todos entendem, mas este é o meu caminho e só eu é que o posso fazer…”

Contrato renovado

Recentemente, Cristina Ferreira renovou o contrato com a TVI e reforça agora as áreas digitais, de negócios e de novos talentos. “Estou muito feliz com a renovação do meu contrato, senão não estaria aqui, como é óbvio. Tenho mais responsabilidades. Há áreas nas quais já tinha intervenção e agora posso, ao lado dos diretores, fazer mais, por exemplo, no digital, novos talentos e novos negócios. Fico feliz que a TVI reconheça essa minha capacidade e que renove a confiança agora com essas responsabilidades”, refere, sobre o tema.

E mais novidades? “As novidades vão fazer com que eu esteja mais tempo em antena, vou revezar-me entre a direção e a antena. Sei quando parar, quando tenho de ir para casa mais cedo ou tirar dois ou três dias, porque as pessoas não percebem que este é um trabalho muito intenso e que não se para; por exemplo, para o ‘Palácio das Estrelas’ (gala de apresentação da nova grelha do canal, na qual a comunicadora falou com o JN) tivemos a ver alinhamento à meia noite e no dia seguinte às sete da manhã já estávamos a ver outra vez, porque o tempo nos podia pregar uma partida”.

Apesar das inúmeras publicações de caráter principalmente pessoal, os corredores da TVI ficam fora das redes sociais. “Há ideia que no Instagram conseguem perceber toda a minha vida, mas ainda não entenderam que, principalmente a nível de trabalho, não está lá nada da minha vida, mas apenas coisas que acho que podem interessar. Não partilho o meu trabalho diário”, diz, à despedida.