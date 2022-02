Cristina Ferreira: “Se não cumprirmos o que nos pedem podemos chegar à situação de Itália”

Cristina Ferreira apelou às pessoas para seguirem as indicações para a prevenção da pandemia do coronavírus, destacando as consequências do incumprimentos das mesmas.

A apresentadora usou “O Programa da Cristina” para alertar sobre o que pode acontecer em Portugal devido à Covid-19, destacando que “os números não são muito diferentes dos de Itália”.

“Em igual período, Itália estava com muito pouca diferença dos números com que nós estamos agora. Isto é preciso ser dito. Se não cumprirmos aquilo que nos é pedido, podemos chegar à situação”, sublinhou.

“Estamos num pico de possibilidades de ficar infetado. Há muita gente que está e não sabe, não se vê na cara, não se vê em lado nenhum, é invisível. Esta semana é crucial que todos aqueles que possam, fiquem em casa. Já bastam aqueles que têm de ir trabalhar para segurar um país, para que todos nós, depois de a tormenta passar, possamos ter um país com vigor e capaz de continuar em frente”, afirmou.

Sobre os profissionais da comunicação social que não conseguem cumprir o isolamento social em casa, Cristina Ferreira referiu ainda que estão a fazer um grande esforço nesta fase.

“A nenhum de nós apetece, mas como disse o nosso Primeiro-Ministro, o país tem de continuar, a comunicação social deve continuar e nós fazemos parte dela”, referiu.

“Estamos aqui um terço das pessoas que costumam estar. […] Enquanto está uma reportagem no ar, [as empregadas de limpeza] entraram aqui dentro e desinfetam a cozinha toda, eu e o Rúben Vieira voltamos a colocar desinfetante nas mãos”, revelou.

