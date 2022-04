Daniel Oliveira agradece pela vitória nas audiências

Daniel Oliveira agradeceu publicamente o esforço das suas equipas após a vitória nas audiências, tornando a SIC o canal mais visto em toda a linha no passado domingo.

O diretor de Programas da estação privada mostrou-se orgulhoso dos resultados obtidos e, por isso, deixou uma mensagem de agradecimento aos trabalhadores da SIC e aos espectadores.

“Sobre um domingo perfeito: SIC vence o dia com 23.2%, o valor mais alto em 12 meses. O melhor resultado de um domingo desde 25 de dezembro de 2016. No top 3, todos os programas são da SIC, que foi líder em todos os programas desde as nove da manhã. ‘Olhá SIC!’, ‘Vida Selvagem’, ‘Fama Show’ e ‘Domingão’ batem recordes. ‘Isto é Gozar com quem trabalha’ mais visto da temporada. ‘Terra Brava’ despede-se com melhor resultado de sempre! Final d’ A Máscara’ lidera com 28.8% no seu horário de exibição”, pode ler-se na publicação.

“Uma vitória do trabalho, do talento e da força das nossas equipas. Obrigado a quem vê! Parabéns a quem faz!” rematou o também apresentador do programa de entrevistas “Alta Definição”.

Lembre-se que a SIC foi líder no domingo à noite, batendo a estreia do concurso musical “All Together Now”, da TVI, apresentado por Cristina Ferreira.