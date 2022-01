David Carreira celebra aniversário de Tony Carreira com declaração: “Amo-te, papá!”

David Carreira celebrou com uma declaração de amor o aniversário de Tony Carreira, o primeiro depois da morte de Sara Carreira.

Tony Carreira completa, esta quarta-feira, 30 de dezembro, 57 anos e, apesar de ser um aniversário sem festejos devido à morte da filha mais nova, Sara, David Carreira assinalou a data com um vídeo de vários momentos com o pai, acompanhado com a música que lançaram – “Se eu Soubesse”.

“Amo-te, papá. Feliz aniversário. Nenhuma música chega para mostrar o que sinto por ti“, pode ler-se na publicação.

Tony Carreira nasceu em Armadouro, Pampilhosa da Serra, no dia 30 de dezembro de 1963 e a terra natal inspirou-o para um dos seus maiores êxitos, “Sonhos de Menino”.

Recorde-se que, há uma semana, o “cantor de sonhos” falou, pela primeira vez, da tragédia e lembrou uma conversa que teve com a filha mais nova: “Foram tantas as vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri…”, referiu.

Também David e Mickael Carreira partilharam com os fãs a tristeza da perda da irmã mais nova. O primeiro agradeceu as “homenagens lindas”, enquanto o companheiro de Laura Figueiredo lembrou que aprendeu muito com Sara Carreira.