Depois da polémica com o FC Porto, Moniz diz que a TVI “é diferente das outras”

Após ter comparado a guerra à assembleia geral do FC Porto, José Eduardo Moniz referiu que a TVI é uma estação “diferente” das outras.

Foi no passado domingo, dia de festa do 34.º aniversário da estação, no Casino Estoril, que José Eduardo Moniz comparou a assembleia geral do FC Porto a uma guerra, o que suscitou críticas do universo portista. Agora, o diretor geral garante que a TVI é “diferente” dos outros canais.

“Nas emissões em que a TVI comemorou o seu aniversário ficaram bem evidentes as razões pelas quais esta é uma estação diferente das outras. Ou, pelo menos, uma estação que se esforça por se distinguir das suas concorrentes”, começou por referir na habitual newsletter do quarto canal.

“A energia, o espírito descomplexado, a vontade de surpreender e o permanente impulso para inovar constituem características indissociáveis da sua forma de trabalhar e de conceber a oferta que apresenta aos portugueses”, rematou.