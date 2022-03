Desvendada a personagem de Paulo Futre em “Rua das Flores” (TVI)

Paulo Futre prepara-se para mostrar uma nova faceta sua e integrar o elenco da nova trama da TVI, “Rua das Flores”.

Durante a manhã desta segunda-feira, 21 de março, Cristina Ferreira publicou, no perfil de Instagram, um novo vídeo promocional da novela em que é revelada a personagem do ex-jogador.

“O Futre a fazer de Futre. Bom dia”, escreveu a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Quando Paulo Futre foi anunciado como reforço do elenco da trama as críticas, rapidamente, se fizeram sentir nas redes sociais.

“O Futre acaba de ser contratado como ator para a nova novela da TVI. Mando daqui um abraço solidário a todos os atores que estão em casa sem trabalho”, referiu o realizador Vicente Alves do Ó.

Após ser alvo de críticas, o ex-internacional português pediu desculpas aos atores portugueses. “É normal esta reação, não é contra mim, não é contra a Cristina. Estão desempregados! ‘Este gajo está a tirar o pão da minha família’ É normal. Por isso, muitas desculpas a todos, e estou aqui para o que for preciso”, disse em entrevista a Manuel Luís Goucha, no matutino “Goucha”, no canal quatro.

Quem também não ficou indiferente a todas as críticas sobre a contratação de Paulo Futre foi Cristina Ferreira que referiu: “Recebo as críticas da forma mais natural possível e são-me indiferentes”.