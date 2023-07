Diogo Amaral e Alexandra Lencastre voltam à TVI e vão trabalhar juntos

Após muitos rumores, a confirmação chegou: Diogo Amaral e Alexandra Lencastre estão de volta ao quarto canal.

Entre muitas dúvidas e suposições, a confirmação já chegou. Os dois atores estão, oficialmente, de regresso à TVI, avança comunicado. Os atores “que se estrearam na TVI, respetivamente, em ‘Ana e os Sete’ e ‘Sonhos Traídos’, regressam agora para integrar o novo formato de ficção da estação”. E vão estar juntos numa produção, tendo em conta o que avança a mesma nota à comunicação social: “A série ‘Equador’, transmitida em 2008, foi a única produção em que os atores estiveram juntos no mesmo projeto na TVI, algo que em 2023 volta a acontecer.”

Tanto Alexandra como Diogo já fizeram do canal a sua casa. A atriz já participou em várias tramas como “Equador” e “A Única Mulher”. O ator já teve personagens de sucesso em novelas como “Espírito Indomável” e “Doce Tentação”.

Os rumores de que Alexandra Lencastre estaria de volta à TVI já andavam pela Internet há alguns meses e só aumentaram com as publicações que a atriz fez nas redes sociais sobre as “mudanças da vida” e os novos projetos em que estava inserida.

Essas suposições amplificaram com a notícia de que a atriz estaria junto de Fernanda Serrano na nova novela da TVI. Há poucas semanas, foi a vez de Diogo Amaral ser o centro dos rumores de uma ida para o quarto canal.