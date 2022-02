Empregada da limpeza aparece a meio da transmissão da RTP3 e deixa jornalista furiosa (Fotos)

Cristina Esteves estava a conduzir o programa de Informação da RTP3 quando apareceu a empregada de limpeza. Prontamente, a jornalista, incomodada, chamou a atenção da funcionária.

A “pivot” da RTP3 foi apanhada de surpresa, depois de ter passado a emissão do estúdio para a repórter que estava a cobrir a polémica sobre os adeptos de Surf que se juntaram na Nazaré contra as regras da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Assim que reparou que a empregada de limpeza tinha entrado a meio do direto, por detrás da sua cadeira de “pivot”, Cristina Esteves fez questão de alertá-la e mostrou-se furiosa. As imagens do episódio insólito estão a circular na Internet e já se tornaram virais.