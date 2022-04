Estreia de “Golpe de Sorte” bate primeiro episódio de “Amar Demais”

A quarta temporada da série de Vera Sacramento (SIC), bateu a trama de Maria João Costa (TVI). Um regresso em grande para o elenco protagonizado por Maria João Abreu.

Depois de três temporadas, “Golpe de Sorte” voltou na noite desta segunda-feira a ser a escolha dos telespetadores. Em noite de estreia, frente a “Amar Demais” (TVI), que exibiu o primeiro episódio, a série da euromilionária Maria do Céu Garcia saiu a ganhar.

A estreia da quarta temporada terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 24.8% de “share” e 13.1% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 236 mil e 200 telespetadores que acompanharam a série do primeiro ao último minuto. “Amar Demais” teve 22,8% de “share”.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – “Golpe de Sorte” também terminou a vencer, no universo dos canais generalistas, com 18.5% e 18.9% “share” respetivamente.

A SIC ontem terminou o dia a liderar com 19.5% de “share” contra 17.6% de “share” da TVI e 10.6% de “share” da RTP1.