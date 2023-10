Famílias reais descendentes de D. Miguel de Bragança estarão no casamento real

No próximo sábado, 7, Portugal irá assistir novamente a um casamento real. Maria Francisca de Bragança e Duarte Maria de Sousa Araújo Martins irão subir ao altar.

Quase trinta anos depois, Portugal irá assistir novamente a um casamento real. No dia 7 de outubro, dois dias após a celebração da Implantação da República, Maria Francisca de Bragança irá casar-se com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, advogado de 32 anos.

Entre os convidados internacionais que marcarão presente na cerimónia famílias reais descendentes de D. Miguel de Bragança, como Liechtenstein, Bélgica e Luxemburgo. Neste caso, estarão presentes os filhos do Grão Duque, o príncipe Louis e o príncipe Sébastien.

Elementos da nobreza italiana e de países católicos do Sul bem como parte da aristocracia brasileira também são esperados no casamento, em Mafra.

Os convidados estrangeiros serão recebidos pelo casal de noivos um dia antes do casamento e um dia após as celebrações do 5 de outubro. De relembrar que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa são convidados da casa real e o cardeal-patriarca, Manuel Clemente, irá celebrar a cerimónia religiosa.

“No próximo dia 7 de outubro, terá lugar no Palácio Real de Mafra, pelas 15:00 horas, o primeiro casamento na Família Real Portuguesa em mais de 25 anos, o feliz enlace da Infanta Dona Maria Francisca com Duarte de Sousa Araújo Martins”, lê-se em comunicado da Real Associação de Lisboa.