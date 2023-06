Famosos em choque com a morte de Luís Aleluia

Muitos famosos mostraram-se em choque com a morte de Luís Aleluia. Cristina Ferreira e Daniel Oliveira foram algumas das figuras públicas a lamentar a notícia.

Luís Aleluia tinha muitos amigos no meio do teatro e da televisão e, por isso, muitos amigos estão em choque com a notícia do desaparecimento do ator de 63 anos.

“Foi aqui, na Madeira, a celebrar a ficção, que recebemos a notícia. O Luís partiu. Estava a gravar a novela ‘Festa é Festa’ e era visto por todos como um homem bom. Obrigada por tudo. E pelo abraço recente. Os sentidos pêsames à família e amigos de toda a vida”, referiu a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira.

“Que tristeza! Grande Luís Aleluia, que talento e que simpatia! No adeus ao ator, toda a sua vida contada pelo próprio, este sábado a seguir ao ‘Primeiro Jornal’, no ‘Alta Definição’, referiu Daniel Oliveira.

“O Luís Aleluia era muito mais do que um ator. Era um Homem de causas, que se preocupava com os outros. Com um sentido de humor maravilhoso e um sorriso sempre terno. Que descanse em paz! Um grande aplauso!”, afirmou Teresa Guilherme, que mostrou, no perfil de Instagram, a participação especial num dos episódios das “Lições do Tonecas”.

José Carlos Malato também está de luto: “Ai, meu Deus. A minha ‘D. Donatina’, o meu ‘Tonecas’, o meu Luís. @zitafavretto e meninos, abraço-vos tanto!”, afirmou o apresentador da RTP1.

Também Pedro Granger se associou a este momento de dor. “Meu querido Luís. Partes mas deixas em mim o teu sorriso, a tua força, a tua boa disposição, o teu carinho, a tua boa educação, o teu bonito coração. Ainda não consigo aceitar muito bem este teu até já.

Mas sei que hás de ajudar nisso. Um grande beijinho a toda a tua família, amigos, e em especial , à querida Zita”, disse o ator.