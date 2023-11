Fernanda Serrano celebra 50 anos no programa “Goucha”

A atriz Fernanda Serrano sopra 50 velas esta quarta-feira, 15 de novembro, e os festejos vão ser no programa de Manuel Luís Goucha.

Um grande dia para Fernanda Serrano: a atriz completa mais um ano de vida e, desta vez, a festa vai ter um gosto especial, uma vez que se prepara para o lançamento do livro autobiográfico “Não Há Vidas Perfeitas”, ao fim da tarde, em Lisboa.

Durante a tarde, as celebrações vão ser feitas no programa “Goucha”. Quem avançou a notícia foi o próprio anfitrião, Manuel Luís Goucha, através das redes sociais: “Fernanda Serrano completa hoje 50 anos. E a festa faz-se no ‘Goucha’”, escreveu.

Recorde-se que, na obra literária, Fernanda Serrano recorda a infância difícil, a luta contra o cancro e o divórcio: “Ter cancro fez-me valorizar muito a rotina. De repente, perante a doença, essa rotina estava em risco, por isso, percebi o quanto ela era tão valiosa para mim”, referiu no livro.