Globos de Ouro: Gala homenageia Ruy de Carvalho e lembra drama de João Catarré

A XXVII Gala dos Globos de Ouro, da SIC, lembrou na noite de domingo o drama do ator João Catarré e homenageou a carreira de Ruy de Carvalho. Sara Matos surpreendeu com o visual mais comentado.

O jornalista da SIC Rodrigo Guedes de Carvalho subiu na noite de domingo ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para usar a palavra a seguir à categoria “Revelação” durante a XXVII Gala dos Globos de Ouro. “Agora, este é um tempo de serenidade, respeito e de uma vénia. Uma referência para todas as gerações, que desafia o tempo, único”, disse o jornalista do “Jornal da Noite”, antes de anunciar a subida ao palco de Ruy de Carvalho. O ator, de 96 anos, trocou um aperto de mão afetuoso com Herman José e foi aplaudido de pé pela sala cheia. No palco, a lembrar histórias vividas ao lado do homenageado, estavam Simone de Oliveira, João Reis, José Raposo, Rui Mendes, Margarida Marinho e Carolina Loureiro.

“Obrigado a todos os portugueses que há quase 97 anos me acarinham. A todos os colegas com quem tive a honra de trabalhar”, começou por afirmar Ruy de Carvalho.

“Não pensem naquilo que é certo, pensem só na vida, vivam a vida intensamente, ela é curta para uns e longa para outros!”, rematou o ator, naquele que foi um dos momentos da noite deste domingo.

Antes, a plateia já se tinha levantado para homenagear outro intérprete: a lutar contra um cancro, João Catarré foi lembrado pelas apresentadoras Sara Matos e Mariana Monteiro na antevisão da categoria de melhor ator de cinema . “Esta noite, um ator que nos é tão próximo precisa e merece a nossa ovação: Por isso, um forte aplauso para João Catarré”.

Sara Matos acabou por comentar, mais tarde, o tema de saúde delicado.“Já tive oportunidade de falar com ele e vai tudo correr bem”, disse a intérprete ao JN, ela que surpreendeu com o visual da noite: um cabelo muito curto, “a pensar numa nova personagem”, mas que a equipa que a segue decidiu antecipar para já. Sara Matos mudou o visual no passado sábado, na véspera dos Globos de Ouro.

A gala ficou, ainda, marcada, por outros momentos: José Condessa não se esqueceu da ex-namorada, Bárbara Branco, ao receber o troféu de “Melhor Ator” em ficção, Manuel Luís Goucha, como previu publicamente, não ganhou a estatueta e Joana Marques, “Personalidade do Ano no Digital”, agradeceu a mais de 30 pessoas que, afinal, não eram nem mais, nem menos, que as suas vítimas no humor do “Extremamente Desagradável”.

Os vencedores dos Globos de Ouro:

Cinema

Melhor Atriz: Beatriz Batarda

Melhor ator; Albano Jerónimo

Melhor Filme: “Alma Viva”

Revelação: Madalena Aragão e Lucas Dutra

Entretenimento

Personalidade do Ano César Mourão

Personalidade do ano digital Joana Marques

Humor: Ricardo Araújo Pereira

Ficção

Melhor Atriz Sara Matos

Melhor Ator José Condessa

Melhor projeto: Cuba Libre

Música

A Garota Não Melhor Atuação: Da Weasel NOS Alive

Melhor Música: “Na Escola” Quatro e Meia

Teatro

Melhor Atriz: Rita Durão

Melhor Ator: Ivo Alexandre

Melhor Espetáculo: “A Praia”