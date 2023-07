Harry Styles manda beijo para a filha de Carlão durante concerto

Carlão estava entre os milhares de pessoas a assistir ao concerto de Harry Styles e destacou o momento em que o cantor envia um beijo à sua filha.

O concerto do Harry Styles em Lisboa, no Passeio Marítimo de Algés, na terça-feira, 18 de julho, foi o assunto do dia. O cantor britânico reuniu os milhares de fãs para uma noite cheia de amor e purpurina.

Muitas celebridades e figuras públicas marcaram presença, com as suas roupas e acessórios de cores vivas e gritantes e muitas plumas. Carlão foi um dos famosos que assistiu ao concerto, a acompanhar a sua filha.

Nas redes sociais, o músico dos Da Weasel partilhou alguns momentos do espetáculo, como o “comboio” que foi feito na plateia. Contudo, o registo mais marcante foi quando Harry Styles mandou um beijo à filha de Carlão.

“Quando emprestas o telemóvel à tua filha para filmar e o Harry Styles manda-lhe um beijo e faz adeus”, pode ler-se no vídeo que publicou.