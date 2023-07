“I Love Portugal” regressa à RTP este domingo à noite e foi apresentado à imprensa

O programa “I Love Portugal” regressa na noite deste domingo à RTP1, agora com apresentação de Filomena Cautela e João Paulo Rodrigues. O formato foi apresentado aos jornalistas.

A RTP1 confirmou na manhã desta quinta-feira, 27 de julho, que o programa “I Love Portugal” regressa ao pequeno ecrã já este domingo, dia 30, à noite, em substituição do “The Voice Gerações”.

Num encontro com os jornalistas nas instalações da estação pública, em Lisboa, o diretor de programas do canal, José Fragoso, começou por assinalar o regresso do formato a “casa”.

“Chamo a atenção para o facto do ‘I Love Portugal’ ser gravado nos estúdios da RTP. É uma casa nova”, começou por referir José Fragoso.

“É um formato de verão, divertido, com pessoas a jogar e uma dupla estrondosa de apresentadores”, referiu, numa alusão a Filomena Cautela e a João Paulo Rodrigues, que substitui Vasco Palmeirim que apresentou as primeiras edições.

“A portugalidade vai estar sempre presente, mas a competição vai estar ao rubro com muita diversão e grandes momentos de humor”, garantiu a RTP.

“Aos novos capitães juntam-se convidados surpreendentes para desafios que vão apaixonar os portugueses. Um ambiente de festa que conta com a presença já habitual da banda ao vivo para cantar e tocar as melodias que todos conhecemos”, acrescentou o primeiro canal.