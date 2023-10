Inês Aires Pereira protagoniza primeira série e descobre “lado sombrio”

“Erro 404” é uma das apostas da RTP1 para os próximos meses e, na série, Inês Aires Pereira deixou o seu lado de comédia para dar corpo ao drama.

Depois de “Codex 632”, a série protagonizada por Paulo Pires e baseada na obra literária de José Rodrigues dos Santos, a RTP1 tem outros títulos em carteira, para estrear nos próximos tempos, como “Matilha”, “Lusitânia”, a terceira temporada de “Operação Maré Negra” e “Erro 404”. Inês Aires Pereira é a protagonista deste último projeto, que conta a história de “Rita”, uma jovem que acabou de perder a melhor amiga e companheira de casa. Triste, desmotivada e apática, descobre no telemóvel uma aplicação que lhe permite viver a vida de outras pessoas e embarca nas várias experiências que a aplicação tem para lhe oferecer. Porém, não percebe que os erros da aplicação, ainda em fase experimental, irão provocar consequências irreparáveis na sua vida.

“Fizeram um ‘casting’ inacreditável, a Patrícia Sequeira acertou em cheio e a RTP também me deu a oportunidade de protagonizar a minha primeira série”, conta Inês Aires Pereira à N-TV, à margem da apresentação da nova temporada de séries e programas da estação do Estado.

“Já gravámos e fui muito feliz, porque fui muito bem acompanhada no processo todo. Toda a gente que me dizia que por ser protagonista de uma série deixava de ter tempo para tudo e mais alguma coisa, que ia ser um verdadeiro stress, mas correu super-bem e quando eu dei por mim já estava mesmo no fim”, acrescenta, ela que foi dirigida por uma mulher. “Amei trabalhar com a Patrícia Sequeira”.

Inicialmente, Inês Aires Pereira “estava muito insegura enquanto atriz”: “Tenho feito comédias e, de repente, este papel tem profundidade, porque ela está a viver um drama na vida dela, então, não sabia ser era capaz ou não”.

A personagem é o seu oposto. “Não tem nada a ver comigo, é diferente, tem um lado muito mais sombrio e muito mais triste que eu não tenho. Mas depois descobri que, afinal, até tinha, fui procurar esse lado e encontrei-o, mas agora vou pô-lo na gaveta!”, diz a artista com um sorriso.

Inês Aires Pereira elogia a atualidade de “Erro 404” devido às redes sociais. “É um papel muito giro, supostamente é ficção mas, ao mesmo tempo, é muito atual, muito dinâmico. A procura da felicidade, o perigo de algumas aplicações é muito atual. Deu-me muito gozo, tem muito ritmo, piada e depois tem um lado dramático”, remata a protagonista da nova série da RTP1.