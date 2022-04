O ator Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira, está internado em estado grave no Hospital de Santarém. Seria ele o condutor do veículo acidentado que transportava Sara Carreira, que não resistiu.

Ivo Lucas encontra-se em estado grave no Hospital de Santarém. O ator, que se notabilizou na série juvenil da TVI “Morangos com Açúcar”, era o namorado de Sara Carreira, que morreu esta noite, e seria ele o condutor do veículo acidentado na zona de Santarém.

O casal estaria a regressar do Porto.