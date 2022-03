Joana Marques brinca com o “Bruxo de Fafe”

Joana Marques brincou com as declarações que o “Bruxo de Fafe” fez no programa “Goucha”, da TVI, emitido esta segunda-feira, 13 de dezembro.

A humorista, de 35 anos, abordou, esta quarta-feira, 15 de dezembro, as quezílias que teve no passado com Fernando Nogueira e as suas confissões no vespertino no podcast “Extremamente Desagradável”.

O “bruxo” admitiu já ter tido problemas com a comediante. Recorde-se que em outubro deste ano ameaçou-a com o “inferno”. “Precisamente. E eu sou uma das pessoas que trabalha com humoristas mas ela exagerou um bocado e ela própria reconheceu isso, a Joana Marques reconheceu e achei muito bem ela retratar-se, eu retratei-me também e ficou por aqui […]. É bom que ninguém se meta com quem sabe Manel”, disse, na entrevista.

Joana Marques não ficou indiferente e, no podcast, recordou essa altura: “Devo dizer que isto causou muitos problemas em casa porque a torradeira avariou nesse mesmo dia e eu tive de ouvir o meu marido a reclamar: ‘Meteste-te com o bruxo de Fafe e depois dá nisto’. Nem imagino a cara dele a ouvir isto e a pensar: ‘vou ficar sem torradas outra vez’ “.

No entanto, a humorista garantiu que nunca disse nem dirá “cobras e lagartos” do bruxo, pois afinal até tem “bom coração”. “É muito raro haver histórias com final feliz no ‘Extremamente Desagradável’, mas acho que hoje aconteceu, foi assim uma espécie de conto de Natal bonito. Joana Marques e Bruxo de Fafe fazem as pazes apesar de nunca nos termos visto ou zangado na verdade, o Bruxo de Fafe e eu voltamos a ser amigos”, rematou.