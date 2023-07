João Baião celebra três anos de “Casa Feliz” com Diana Chaves

O programa “Casa Feliz” comemora o seu terceiro aniversário, data que foi assinalada por João Baião.

A manhã desta quinta-feira, dia 20 de julho, é de muita alegria e festa no programa matutino da SIC. O “Casa Feliz” celebra mais um aniversário, conduzido por João Baião e Diana Chaves.

Nas redes sociais, o apresentador não deixou de assinalar a data especial, com uma dedicatória e imagens com a companheira do programa.

“Bom dia. Três anos de “Casa Feliz”, três anos de uma experiência que tem sido maravilhosa. Três anos com uma equipa fantástica, convidados que nos fazem crescer, aprender e uma companheira maravilhosa”, começa por dizer.

Um agradecimento à parceira de televisão e à estação não podia faltar. “Minha querida Diana Chaves, obrigado por este nosso caminho. Gosto tanto de ti! Muito obrigado, SIC! Muito obrigado a todos vocês que têm estado sempre desse lado”, termina.

Diana Chaves e João Baião estrearam-se na condução do programa das manhãs do terceiro canal, após a saída repentina de Cristina Ferreira da SIC para voltar à TVI. A transferência ainda se encontra em julgamento no tribunal, com a estação a processar a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI.