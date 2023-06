Julgamento da SIC contra Cristina Ferreira adiado para novembro

O confronto entre o canal televisivo SIC e a apresentadora Cristina Ferreira, por quebra de contrato, estava previsto iniciar-se no dia 21 deste mês. Contudo, foi adiado e será remarcado para novembro.

As greves têm causado impacto por todo o país. E são mesmo a causa do adiamento do início do julgamento que opõe a SIC a Cristina Ferreira. O começo dos encontros em tribunal estava marcado para dia 21 de junho, mas foi suspenso devido à greve dos funcionários judiciais, informa o “site” “Fama ao Minuto”, que cita o portal Citius.

A batalha entre a estação televisiva e a apresentadora começou há três anos e parece não acabar tão cedo. Com o julgamento posto em pausa, este será remarcado para novembro.

O ano de 2020 é o ponto de partida deste confronto, quando Cristina Ferreira rescindiu o contrato que estava em vigor com a SIC para regressar ao canal onde tinha estado antes, a TVI.

A estação de Paço de Arcos exige à apresentadora 12,3 milhões de euros por quebra de contrato, valor que Cristina não se mostra pronta a pagar. Como ambas as partes não chegaram a acordo, o assunto será resolvido em tribunal.

Inicialmente, o valor pedido pela empresa de Francisco Pedro Balsemão rondava os 20 milhões de euros, que foi reduzido em abril deste ano, tendo por base que a perda de receitas durante o contrato não ter sido tão alta como o previsto.

Com o julgamento suspenso, também as alegações finais, que estavam agendadas para 7 de julho, serão adiadas. A greve que causou o adiamento do encontro em tribunal foi iniciada a 29 de maio e decorre até dia 14 de julho.