José Avillez vai dar dicas de culinária em direto no Instagram da Globo Portugal. O chef do programa da Globo “Mestre do Sabor” vai conversar com Ricardo Pereira num direto que será transmitido esta quarta-feira, às 21h00.

A Globo preparou uma surpresa para os fãs do programa “Mestre do Sabor” e para os amantes de gastronomia. Esta quarta-feira, será transmitida um direto no Instagram da Globo Portugal que terá como protagonistas José Avillez e Ricardo Pereira.

Durante a conversa, que será transmitida em direto, o conceituado chef vai falar sobre a carreira e sobre a sua experiência na segunda temporada do programa”Mestre do Sabor”, exibido aos domingos, às 18h40, na Globo.

Mas não é só. Numa altura em que todos devemos ficar mais tempo em casa e em que os restaurantes permanecem fechados, cozinhar acaba por ser uma atividade cada vez mais frequente. Enquanto responde às perguntas colocadas por Ricardo Pereira, José Avillez vai dar dicas de culinária que podem ser preciosas não só para o dia-a-dia como também para uma refeição mais requintada.

Além de José Avillez, as atrizes Susana Vieira, Maria João Bastos, Giovanna Antonelli, Claudia Raia e Flavia Alessandra também já participaram nos diretos promovidos pela Globo Portugal.

