José Eduardo Moniz intervém em ataque de ativistas ao Ministro do Ambiente

José Eduardo Moniz, o diretor geral da TVI teve de intervir esta tarde durante o ataque de ativistas ao ministro do ambiente Duarte Cordeiro.

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, foi na manhã desta terça-feira atacado por ativistas, que lançaram tinta verde em direção ao governante, durante uma conferência promovida pela CNN Portugal.

José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, estava presente na assistência e levantou-se prontamente, juntamente com alguns assessores do ministro, para entrar impedir a continuação do ataque.

Os jovens ativistas e estudantes se manifestaram se a propósito das alterações climáticas.