Julgamento que opõe SIC a Cristina Ferreira começa a 21 de junho

O julgamento que opõe a SIC a Cristina Ferreira, por quebra de contrato da apresentadora, começa no dia 21 de junho.

Cristina Ferreira e a SIC começam a encontrar-se em tribunal, em sede de julgamento, a partir do dia 21 de junho. A estação de Paço de Arcos exige à apresentadora e à sua empresa cerca de 20 milhões de euros, por quebra unilateral de contrato, depois da comunicadora ter voltado à TVI.

Depois de as partes não terem chegado a acordo, a audiência prévia no Tribunal Cível da Comarca de Sintra ditou, ainda, que no dia 21 de junho a apresentadora é ouvida às 09.30 H, seguida, às 14.00 H, por Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa.

No dia 28 de junho Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da SIC, fala ao tribunal às 9.30 e à tarde são ouvidas testemunhas da SIC.

As sessões continuam nos dias 30 de junho, 3, 5 e 7 de julho para audição de testemunhas e alegações finais.