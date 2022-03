Mais novidades no “Dança”: sai Alexandra Lencastre e entra Jessica Athayde

O programa que a TVI vai estrear no dia 16 deste mês está ao rubro: depois de se ficar a saber os primeiros concorrentes, agora há uma novidade no painel de jurados.

Carolina Deslandes, Margarida Corceiro e Marco Costa são nomes já confirmados no programa de dança da estação de Queluz de Baixo e nesta terça-feira ficou também a conhecer-se as novidades no júri.

Segundo a revista “TV Mais” desta terça-feira, Alexandra Lencastre vai abandonar no painel Cifrão e o Sr. Alberto e ser substituída pela atriz Jessica Athayde que, desde que foi mãe de Oliver – fruto da relação com o ator Diogo Amaral -, não voltou aos ecrãs do quarto canal.

A revista adianta ainda que “um dos motivos para a substituição estará relacionado a renovação do contrato de exclusividade de Alexandra, que terá sido obrigada a reduzir o salário”.

O “Dança com as Estrelas” regressa à antena da estação liderada por Nuno Santos no dia 16 de janeiro, com Rita Pereira e Pedro Teixeira na condução do formato que vai mostrar várias celebridades a mostrarem os seus dotes para a dança.