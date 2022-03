Margarida Corceiro é a primeira concorrente confirmada no “Dança com as Estrelas”

Margarida Corceiro revelou, através das redes sociais, que será uma das concorrentes da próxima edição do programa da TVI “Dança com as Estrelas”.

“Uma foto feliz num sítio lindo para vos contar, finalmente, que serei uma das concorrentes do ‘Dança com as Estrelas 2020’!”, anunciou a atriz na conta de Instagram.

“Não sei muito bem onde me estou a meter, mas na verdade nunca sei. Só vos consigo dizer que estou muito feliz por estar prestes a começar este novo grande desafio! Já sabem, conto com vocês desse lado!”, acrescentou.

“Dança com as Estrelas” estará de volta às noites de domingo da TVI no dia 16 de fevereiro e será apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira.

A possibilidade de o programa voltar começou na quarta-feira à tarde nas redes sociais.

