Marco Costa é o novo concorrente do “Dança com as Estrelas”

É verdade parece que vou concluir algo que ficou por terminar! Como sabem na edição anterior do dança com as estrelas fui convidado mas lesionei me no meu trabalho uma semana antes dos ensaios o que me impediu de fazer o programa como concorrente. Mas mais tarde melhor da lesão consegui ir como convidado dançar Kizomba. Ora… a tvi gostou tanto da minha prestação que não poderiam desperdiçar uma bailarino como eu! E cá estou eu de novo pronto para adocicar a pista de dança mais famosa do país! Não percam dia 16 na tvi! Todos os domingos. #gratidão #amooquefaço