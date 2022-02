Mal-estar entre Cristina Ferreira e Daniel Oliveira durava há meses

A apresentadora queria mais dinheiro e recursos para o programa da manhã e o diretor recusou-se a dar.

A Imprensa desta manhã noticia que, na base da saída da transferência de Cristina Ferreira para a TVI, estaria o desejo da comunicadora ter uma posição na administração do Grupo Impresa, que não se concretizou, ao contrário do que vai acontecer na dona da TVI, a Media Capital. Mas este não é o único motivo da “bomba” lançada esta sexta-feira.

Há alguns meses que a relação, que chegou a ser de lua-de-mel, entre Cristina Ferreira e Daniel Oliveira estava deteriorada e à beira da rutura total. Conforme adianta uma fonte conhecedora do processo à N-TV “o mal-estar entre os dois já durava há algum tempo, porque a Cristina queria mais dinheiro e recursos para o programa da manhã e o Daniel recusava-se a dar-lhe”.

A mesma fonte adianta ao nosso site que os dois só não cortaram relações totalmente “porque, entretanto, a Cristina se muda para a TVI”. “Este pormenor ainda não foi dado, mas é relevante: com o mal-estar entre a Cristina e o Daniel, a mudança acaba de ser boa para todos: para ela, que vai ganhar mais e ter maior influência, para a TVI e para o próprio Daniel que, apesar de perder um grande ativo na estação, já tinha a relação com ela completamente minada”.

A N-TV sabe, ainda, que o recente acionista da Media Capital e da empresa de navios Douro Azul “interveio nas negociações com a apresentadora”, que contaram ainda com o novo diretor-geral da TVI Nuno Santos. “O Mário Ferreira queria anunciar a promoção do Nuno Santos e a aquisição da Cristina Ferreira. Foi anunciado um num dia e o outro no seguinte”, conclui a nossa fonte.