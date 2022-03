Maria Botelho Moniz despede-se do “BB2020”

Maria Botelho Moniz despediu-se, este sábado, do programa “Big Brother 2020” (TVI), com um testemunho emotivo nas redes sociais.

A apresentadora do programa “BB Extra”, no qual analisavam tudo o que se passava dentro da casa mais vigiada do país, confessou o quão avassalador foi fazer parte da equipa de um “reality show”.

“Ontem fechei a minha participação no BB 2020. Estou até agora a digerir esta sensação avassaladora que é fazer parte de uma equipa que produz diariamente um ‘reality show’. É uma máquina que sempre quis conhecer por dentro, entender-lhe as peças e a mecânica, perceber-lhe o pulsar. É capacidade de reação ao seu mais alto nível, porque o que achávamos ser o tema chave do dia, muda de um segundo para o outro. Porque tudo é feito com base no imprevisível comportamento de terceiros”, começou por contar.

“É entretenimento e vida real, tudo num só bolo que sem os ingredientes certos não se faz. Ou faz mas não sabe a nada. E este teve muito, mas muito sabor. Demos tudo e, tal como dizem os concorrentes naquele velho – e verdadeiro clichê – são 24 sobre 24 e só quem está lá dentro é que sabe. Da minha parte, obrigada por terem estado colados no BB Extra todas a noites e por se terem envolvido tanto nesta jornada que parece que durou sete anos, mas que ao mesmo tempo parece que estreou ontem”, prossegiu.

A comunicadora, que trocou a SIC pela TVI, agradeceu ainda à equipa que trabalhou consigo: “Nada se faz sem uma equipa, e aquela que esteve comigo em estúdio e fora dele é fora de série. Nos sofás ao meu lado, atrás das câmeras a rir connosco, na régie a marcar o compasso, na produção a segurar a rede”.

“Agora, o barco segue, com uma super gala final hoje à noite aos comandos do Cláudio Ramos e o extra da próxima semana passará a ter a Mafalda Castro a marcar-lhe o ritmo enquanto eu vou agarrar a enorme responsabilidade que me foi entregue para as próximas três semanas e que começa já amanhã. Obrigada a todos. E para não fugir ao que sempre disse no fechar de cada programa: ‘foi um prazer, uma honra, um privilégio’. Até já!” rematou.

Maria Botelho Moniz deixa o formato para assumir a apresentação do programa das manhãs da TVI “Você na TV!”, durante o período em que o apresentador Manuel Luís Goucha está de férias.

