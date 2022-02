Maria Botelho Moniz assume lugar de Goucha nas manhãs da TVI

Maria Botelho Moniz prepara-se para assumir o lugar de apresentadora do “Você na TV!” (TVI) durante o período de férias de Manuel Luís Goucha.

Depois de ter trocado a SIC pela TVI, a apresentadora vai substituir o comunicador no formato das manhãs do quarto canal, tal como avançou a estação privada na rede social Instagram.

“Maria Botelho Moniz é a apresentadora escolhida para substituir Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV!’ durante as suas férias”, pode ler-se no anúncio feito na conta do matutino.

Lembre-se que a comunicadora, de 36 anos, chegou à estação de Queluz de Baixo para apresentar o programa “Extra”, de análise a tudo o que se passa no “reality show” “Big Brother 2020”.

