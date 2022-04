Maria Cerqueira Gomes aventura-se em nova rubrica do “Você na TV!” (TVI)

Maria Cerqueira Gomes estreou, esta sexta-feira, a sua nova rubrica “Gente com Norte” no programa “Você na TV!”, da TVI. O primeiro convidado foi Pedro Abrunhosa.

A apresentadora deixou de conduzir o matutino, ao lado de Manuel Luís Goucha, e passou a ter participações mais pequenas e regulares. Desta vez, a comunicadora abraçou um novo projeto.

A nova rubrica chama-se “Gente com Norte”, foi para o ar esta sexta-feira de manhã e Maria Cerqueira Gomes esteve à conversa com o cantor Pedro Abrunhosa, que no final cantou um tema.

A profissional da TVI aproveitou o Instagram para promover o novo desafio: “‘Gente com Norte’ estreia dentro de minutos no ‘Você na TV!’! Irei ter o desafio, o luxo, o dever e o direito de falar com personalidades conhecidas e desconhecidas do Norte”.

