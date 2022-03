Marisa Liz e Tiago Pais Dias anunciam separação

View this post on Instagram

Olá amores, Escrevemos este texto com o intuito de não criar mal entendidos ou extrapolações em relação a nós, ou às notícias que poderão aparecer. São 18 anos. De amor, de partilha, de amizade, de cumplicidade, de família e de trabalho. Estamos orgulhosos de sermos quem somos e do que alcançámos enquanto seres humanos, tanto no campo pessoal como no profissional. Concretizámos muitos dos nossos sonhos lado a lado, sem pressas, sempre fundamentados na amizade, no respeito e na admiração que temos um pelo outro. E nada disso se altera. O que vos queremos dizer é que chegámos a um ponto de mudança, as razões só nos interessam a nós. Agradecemos e respeitamos todo o apoio que sempre nos deram tentando sempre fazer o mesmo por vocês. Somos pais, amigos, família e cúmplices profissionais. E mais uma vez, nada disso se altera. Não estamos juntos enquanto casal, mas estamos juntos na vida. Esta linda canção ninguém nos tira… está gravada, misturada e masterizada nos nossos corações para sempre! Juntos somos mais fortes. Obrigada/o e até já. Marisa e Tiago.