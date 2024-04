Morreu o ator Ricardo Peres, dos Commedia à la Carte, aos 49 anos

O ator Ricardo Peres, fundador dos Commedia à la Carte, morreu este sábado, 20 de abril, vítima de cancro. Tinha 49 anos.

Em 2000, César Mourão, Carlos M. Cunha e Ricardo Peres fundaram os Commedia à la Carte, grupo que se dedicava ao humor de improviso.

Depois de José Pedro Vasconcelos ter avançado a notícia da morte do ator, que havia sido, há pouco mais de um mês, diagnosticado com cancro no pulmão e nos ossos, o anfitrião de “Terra Nossa” partilhou uma mensagem de despedida.

“Sempre pensei que eras imortal. Sempre te disse que eras. Os rafeiros não morrem, dizias! Mentiste-me. Estavas a improvisar, não estavas?”, começou por escrever César Mourão, fazendo referência ao grupo de comédia.

“Aprendi muito contigo, sempre foste melhor que eu, eras o génio do grupo. Lembro-me de ficar a olhar para ti a improvisar e achar que nunca chegaria ao teu patamar. O teu humor era imbatível. Provaste-me nos teus últimos dias de vida, mesmo com o avançado estado da doença, que a tua rapidez de raciocínio para o humor nunca te abandonou”, acrescentou.

“Quando tínhamos uma festa ou algo do género, ligavas-me sempre a perguntar o que eu achava de como irias vestido. Por mais que eu desse opinião, dizias-me: ‘levo aquela camisinha branca’. Comprei-te a tua última camisa branca, que que está na foto que me enviaste quando a vestiste”, continuou.

“E ainda foste a primeira pessoa a ver o trailer do meu filme (…) Obrigado pela herança que nos deixaste meu amigo. Por aqui vou tentando imitar-te em palco. Tenho enganado alguns. Adeus, meu Perinhos”, rematou.