Mulher de Simão Sabrosa está infetada com covid-19 e teve de ir de urgência ao hospital com “dores fortes”

Vanessa Rebelo, mulher do antigo jogador Simão Sabrosa, está infetada com covid-19 e foi de urgência ao hospital com “dores no tórax”.

O antigo “internacional” português e a companheira vivem dias difíceis: Vanessa Rebelo está infetada com o novo Coronavírus e teve, inclusivamente, de ser atendida nas urgências do hospital.

“Dei entrada no hospital com uma dor muito forte na zona do tórax, do lado esquerdo, não tinha qualquer outro sintoma na altura, pensei em várias possibilidades. Fiz todos os exames para despistar todas as possibilidades, por fim, teste à covid”, lembrou no perfil de Instagram, citada pelo “site” “Selfie”.

“Testei positivo para a covid-19. A covid pode estar em qualquer lado e dentro das nossas próprias casas, nunca sabemos, neste caso, já todos foram testados, os índios negativos”, concluiu a mulher do agora comentador da Sport TV, numa referência aos filhos.