Novos “Morangos com Açúcar”: o “crómio” está de volta

Com o regresso dos “Morangos com Açúcar” está também garantido que Tiago Castro volta ao ecrã. O “crómio” vai voltar a aparecer, assim como a “Soraia”, de Rita Pereira.

“O mítico crómio está de volta. Depois de ter feito o papel que mudou a minha vida e a minha carreira e exatamente por estar na melhor fase da minha vida pessoal e profissional decidi abraçar o passado e este desafio que TVI juntamente com Amazon Prime e a See My Dreams Productions me lançaram”, disse o ator nas redes sociais.