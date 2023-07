Nuno Homem de Sá dá aulas de expressão dramática enquanto lida com polémicas no namoro

À espera do novo projeto da TVI, o ator dedica o tempo livre a dar aulas de expressão dramática. Na vida pessoal, continua a polémica sobre a relação com Frederica Lima.

Quando, há um ano, vestido com um fato de crocodilo, Nuno Homem de Sá deu aulas de expressão dramática aos outros concorrentes do “Big Brother”, na TVI – que fizeram respiração, risos e imitaram lobos – o ator estaria longe de imaginar que ia levar o passatempo a sério: nas últimas semanas, Nuno Homem de Sá tem lecionado junto de jovens.

“Está a ser divertido, já tinha ensinado adolescentes antes, quando tive um workshop de teatro e de televisão. Gostei imenso da experiência e agora fizeram-me uma proposta e está a ser ótimo. E tenho uma paciência para eles que não tenho para os meus próprios filhos”, refere o ator, em declarações à N-TV. “Ali estão na boa, digo ‘pessoal, vamos lá respeitar…’ Se os meus filhos têm inveja das aulas que dou aos adolescentes? Não, um tem 33, a outra 21, são dois adultos, querem lá saber, e a minha filha de 13 anos faz de mim o que quer, por isso está tudo bem!”, diz, divertido.

Quanto à televisão, e à TVI, Nuno Homem de Sá espera regressar depois do verão. “Julgo que na leva de inverno já lá esteja outra vez”, estima.

Apesar das aulas de expressão dramática que começou a dar a adolescentes, a semana passada ficou marcada pela polémica do “casa” e “descasa” com Frederica Lima. Primeiro os dois deixaram de se seguir, depois a companheira garantiu que terminaram e nesta sexta-feira, na TVI, um telespetador garantiu no programa “Extra” que os dois jantaram num restaurante num clima de proximidade.

Na festa de verão do quarto canal, o intérprete disse ao JN que está tudo bem e que até poderá haver… um pedido de casamento. “Sei que houve uma conversa de deixar de seguir no Instagram, uma pessoa carrega num botão sem querer”, começou por justificar o artista. “Em relação ao casamento, ela está à espera do pedido e eu, enquanto ela estiver nessa expectativa, não consigo, porque parece que sou obrigado, é esquisito. Quero apanhá-la desprevenida”.

Curiosamente, o contrário já aconteceu há uns meses. “Ela já me pediu em casamento na passagem de ano, mas depois retirou porque as condições não estavam reunidas. Ela queria uma coisa mais espampanante, com mais circunstância. ‘Desnoivou-me’, e eu fiquei sem saber o que fazer! Mas perdoei-lhe…”.

Os filhos em comum também estão no horizonte: “Temos estado a trabalhar para isso, mas agora precisamos de respirar. Estávamos numa febre sôfrega de fazer tudo no primeiro dia, no primeiro mês e no primeiro ano. E agora estamos mais relaxados, descobrimos novas maneiras de estar, de pensar e de fazer e acho que está a resultar muito melhor. A relação amadureceu, já não há ansiedade, ela até já sai com os amigos dele e eu com os meus amigos, nós nunca nos separávamos para nada!”, conclui.